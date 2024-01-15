Не совпадают даты приобретения и регистрации авто: как начисляется транспортный налог

Транспортный налог уплачивается с месяца, в котором проведена регистрация авто.

Источник фото: dp.tax.gov.ua

По данным ГНС в Черкасской области, плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, как указано в п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-ѴІ с изменениями и дополнениями, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, которые в соответствии с п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ являются объектами налогообложения.

Согласно разъяснению, субъектами уплаты транспортного налога являются физические и юридические лица, включая нерезидентов, которые имеют зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству свои собственные легковые автомобили. При этом налогом облагаются легковые автомобили, выпущенные не более пяти лет назад, среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года.

Отдельно в разъяснении отмечается, что процесс регистрации права собственности на автомобиль подлежит государственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Украины. Отмечается, что такая сделка считается совершенной с момента ее государственной регистрации, и налог за транспортное средство уплачивается с месяца, в котором проведена регистрация.

Уточнение также касается единой процедуры государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств, установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 года.

Следовательно, транспортный налог на транспортные средства, приобретенные в течение года, уплачивается с месяца, в котором проведена регистрация этих транспортных средств.

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