Не співпадають дати придбання та реєстрації авто: як нараховується транспортний податок

Транспортний податок сплачується з місяця, в якому проведено реєстрацію авто.

Джерело фото: dp.tax.gov.ua

За даними ДПС у Черкаській області, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, як зазначено в п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Згідно з роз'ясненням, суб'єктами сплати транспортного податку є фізичні та юридичні особи, включаючи нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством свої власні легкові автомобілі. При цьому оподатковуються легкові автомобілі, випущені не більше п'яти років тому, середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року.

Окремо в роз'ясненні наголошується, що процес реєстрації права власності на автомобіль підлягає державній реєстрації відповідно до Цивільного кодексу України. Відзначається, що такий правочин вважається вчиненим із моменту його державної реєстрації, і податок за транспортний засіб сплачується з місяця, в якому проведено реєстрацію.

Уточнення також стосується єдиної процедури державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, яка встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року.

Отже, транспортний податок на транспортні засоби, придбані протягом року, сплачується з місяця, в якому проведено реєстрацію цих транспортних засобів.

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