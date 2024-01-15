Не співпадають дати придбання та реєстрації авто: як нараховується транспортний податок

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Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Водій вимагав стягнути з Патрульної поліції витрати на адвоката і 2 млн грн моральної шкоди після того, як суд закрив провадження в зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення, - що вирішив Верховний Суд

Закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно, а, крім того, відшкодування здійснюється незалежно від вини, - Верховний Суд.

Виділ є видом реорганізації, який не має наслідком припинення юридичної особи, яка реорганізується, – ВП ВС

Передача орендарем за договором оренди земельної ділянки державної та комунальної власності реорганізованій внаслідок виділу з нього юридичній особі за розподільчим балансом є відчуженням цього права, що суперечить забороні, передбаченій законом про оренду землі, а тому є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

  1. В Україні

Не співпадають дати придбання та реєстрації авто: як нараховується транспортний податок

09:25, 15 січня 2024
Транспортний податок сплачується з місяця, в якому проведено реєстрацію авто.
Не співпадають дати придбання та реєстрації авто: як нараховується транспортний податок
Джерело фото: dp.tax.gov.ua
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За даними ДПС у Черкаській області, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, як зазначено в п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Згідно з роз'ясненням, суб'єктами сплати транспортного податку є фізичні та юридичні особи, включаючи нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством свої власні легкові автомобілі. При цьому оподатковуються легкові автомобілі, випущені не більше п'яти років тому, середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року.

Окремо в роз'ясненні наголошується, що процес реєстрації права власності на автомобіль підлягає державній реєстрації відповідно до Цивільного кодексу України. Відзначається, що такий правочин вважається вчиненим із моменту його державної реєстрації, і податок за транспортний засіб сплачується з місяця, в якому проведено реєстрацію.

Уточнення також стосується єдиної процедури державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, яка встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року.

Отже, транспортний податок на транспортні засоби, придбані протягом року, сплачується з місяця, в якому проведено реєстрацію цих транспортних засобів.

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