15 січня: яке сьогодні свято та головні події

15 січня святкують День Мартіна Лютера Кінга.

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У понеділок, 15 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 січня в Україні і світі святкують День народження Вікіпедії. 2000 року Ларрі Сенджер та Джиммі Велс створили англомовний інтернет-ресурс Нупедію. Для цього сайту енциклопедичні статті писали лише експерти-науковці, а пізніше всі матеріали ще й ретельно рецензувалися. Автори Нупедії хотіли створити енциклопедію з контентом найвищої якості, тому він додавався досить повільно. 15 січня 2001 року автори Нупедії вирішили прискорити його. Вони відкрили паралельний проєкт, який назвали Вікіпедією. В ній статті могли редагувати всі користувачі. Ресурс швидко набирав популярності, а Нупедія свої позиції втрачала. 2003 року остання припинила своє існування.

Також 15 січня День Мартіна Лютера Кінга. Третій понеділок січня в США традиційно вихідний день, адже тут святкують День Мартіна Лютера Кінга — борця за права афроамериканців. Закон про це свято було підписано ще 1983 року, але вперше його провели лише через три роки. Довгий час подія мала різне найменування в різних штатах. Лише 2000 року день став національним святом.

Яке сьогодні церковне свято

15 січня в церковному календарі – день пам’яті Павла Фівейського. Він став першим християнським ченцем-відлюдником. Прожив в повній самотності 91 рік. Народився Павло в Єгипті. В ранньому дитинстві залишився без батьків і був змушений переховуватися від родичів, які бажали забрати у нього майно. Знайшов тоді притулок у невеликій печері, яку облаштував для життя. Їжу Павло отримував від птахів, які носили йому фініки та хліб. Сам він весь час проводив у молитвах.

Календар важливих подій за 15 січня:

69 рік — Отон стає римським імператором;

1559 рік — коронація англійської королеви Єлизавети I, останньої з династії Тюдорів;

1776 рік — у Львові виходить перший примірник «Gazette de Leopol», першого відомого періодичного видання на території України;

1790 рік — у Франції запроваджують новий адміністративний поділ (83 департаменти);

1797 рік — Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії починає продаж у своєму магазині нового типу головного убору — циліндра;

1892 рік — у газеті «Triangle» в місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднює 13 правил її проведення;

1907 рік — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як «батько радіо і дід телебачення», отримує патент на триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дає змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;

1943 рік — у штаті Вірджинія (США) завершують будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США;

1967 рік — в «Лос-Анджелес Меморіал Колізеум» уперше розіграли Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі);

1970 рік — 28-річний полковник Муаммар Каддафі, котрий прийшов до влади в Лівії 1969 року унаслідок військового перевороту і повалення влади короля Ідріса, стає прем'єр-міністром країни;

1992 рік — Бернерс-Лі Тім, «батько World Wide Web», випускає веббраузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету;

1993 рік — у США на телеканалі NBC виходить в етер остання (2137) серія «Санта-Барбари»;

1994 рік — внаслідок проведеного в Туркменістані референдуму повноваження голови республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п'яти до десяти років;

2001 рік — Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запускають Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com;

2006 рік — уперше Президентом Чилі стає жінка — Мішель Бачелет;

2009 рік — екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

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