15 січня: яке сьогодні свято та головні події

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Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Водій вимагав стягнути з Патрульної поліції витрати на адвоката і 2 млн грн моральної шкоди після того, як суд закрив провадження в зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення, - що вирішив Верховний Суд

Закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно, а, крім того, відшкодування здійснюється незалежно від вини, - Верховний Суд.

Виділ є видом реорганізації, який не має наслідком припинення юридичної особи, яка реорганізується, – ВП ВС

Передача орендарем за договором оренди земельної ділянки державної та комунальної власності реорганізованій внаслідок виділу з нього юридичній особі за розподільчим балансом є відчуженням цього права, що суперечить забороні, передбаченій законом про оренду землі, а тому є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

  1. Суспільство

15 січня: яке сьогодні свято та головні події

09:00, 15 січня 2024
15 січня святкують День Мартіна Лютера Кінга.
15 січня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
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У понеділок, 15 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 січня в Україні і світі святкують День народження Вікіпедії. 2000 року Ларрі Сенджер та Джиммі Велс створили англомовний інтернет-ресурс Нупедію. Для цього сайту енциклопедичні статті писали лише експерти-науковці, а пізніше всі матеріали ще й ретельно рецензувалися. Автори Нупедії хотіли створити енциклопедію з контентом найвищої якості, тому він додавався досить повільно. 15 січня 2001 року автори Нупедії вирішили прискорити його. Вони відкрили паралельний проєкт, який назвали Вікіпедією. В ній статті могли редагувати всі користувачі. Ресурс швидко набирав популярності, а Нупедія свої позиції втрачала. 2003 року остання припинила своє існування.

Також 15 січня День Мартіна Лютера Кінга. Третій понеділок січня в США традиційно вихідний день, адже тут святкують День Мартіна Лютера Кінга — борця за права афроамериканців. Закон про це свято було підписано ще 1983 року, але вперше його провели лише через три роки. Довгий час подія мала різне найменування в різних штатах. Лише 2000 року день став національним святом.

Яке сьогодні церковне свято

15 січня в церковному календарі – день пам’яті Павла Фівейського. Він став першим християнським ченцем-відлюдником. Прожив в повній самотності 91 рік. Народився Павло в Єгипті. В ранньому дитинстві залишився без батьків і був змушений переховуватися від родичів, які бажали забрати у нього майно. Знайшов тоді притулок у невеликій печері, яку облаштував для життя. Їжу Павло отримував від птахів, які носили йому фініки та хліб. Сам він весь час проводив у молитвах.

Календар важливих подій за 15 січня:

69 рік — Отон стає римським імператором;

1559 рік — коронація англійської королеви Єлизавети I, останньої з династії Тюдорів;

1776 рік — у Львові виходить перший примірник «Gazette de Leopol», першого відомого періодичного видання на території України;

1790 рік — у Франції запроваджують новий адміністративний поділ (83 департаменти);

1797 рік — Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії починає продаж у своєму магазині нового типу головного убору — циліндра;

1892 рік — у газеті «Triangle» в місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднює 13 правил її проведення;

1907 рік — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як «батько радіо і дід телебачення», отримує патент на триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дає змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;

1943 рік — у штаті Вірджинія (США) завершують будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США;

1967 рік — в «Лос-Анджелес Меморіал Колізеум» уперше розіграли Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі);

1970 рік — 28-річний полковник Муаммар Каддафі, котрий прийшов до влади в Лівії 1969 року унаслідок військового перевороту і повалення влади короля Ідріса, стає прем'єр-міністром країни;

1992 рік — Бернерс-Лі Тім, «батько World Wide Web», випускає веббраузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету;

1993 рік — у США на телеканалі NBC виходить в етер остання (2137) серія «Санта-Барбари»;

1994 рік — внаслідок проведеного в Туркменістані референдуму повноваження голови республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п'яти до десяти років;

2001 рік — Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запускають Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com;

2006 рік — уперше Президентом Чилі стає жінка — Мішель Бачелет;

2009 рік — екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

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