15 января: какой сегодня праздник и главные события

15 января празднуют День Мартина Лютера Кинга.

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В понедельник, 15 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 января в Украине и мире празднуют День рождения Википедии. В 2000 году Ларри Сенджер и Джимми Уэллс создали англоязычный интернет-ресурс Нупедию. Для этого сайта энциклопедические статьи писали только эксперты-ученые, а позже все материалы еще и тщательно рецензировались. Авторы Нупедии хотели создать энциклопедию с контентом высочайшего качества, поэтому он прибавлялся довольно медленно. 15 января 2001 г. авторы Нупедии решили ускорить его. Они открыли параллельный проект, названный Википедией. В нем статьи могли редактировать все пользователи. Ресурс быстро набирал популярность, а Нупедия свои позиции теряла. В 2003 году последняя прекратила свое существование.

Также 15 января День Мартина Лютера Кинга. Третий понедельник января в США традиционно выходной день, ведь здесь отмечают День Мартина Лютера Кинга — борца за права афроамериканцев. Закон об этом празднике был подписан еще в 1983 году, но впервые был проведен только через три года. Долгое время событие имело разное наименование в разных штатах. Только в 2000 году день стал национальным праздником.

Какой сегодня церковный праздник

15 января в церковном календаре – день памяти Павла Фивейского. Он стал первым христианским монахом-отшельником. Прожил в полном одиночестве 91 год. Родился Павел в Египте. В раннем детстве остался без родителей и был вынужден скрываться от родственников, желавших забрать у него имущество. Нашел тогда приют в небольшой пещере, которую устроил для жизни. Еду Павел получал от птиц, носивших ему финики и хлеб. Сам он проводил все время в молитвах.

Календарь важных событий за 15 января:

69 год – Отон становится римским императором;

1559 год — коронация английской королевы Елизаветы I, последней из династии Тюдоров;

1776 год — во Львове выходит первый экземпляр "Gazette de Leopol", первого известного периодического издания на территории Украины;

1790 год — во Франции вводят новое административное разделение (83 департамента);

1797 год — Джон Этерингтон из Лондона впервые в Великобритании начинает продажу в своем магазине нового типа головного убора — цилиндра;

1892 год — в газете "Triangle" в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародует 13 правил ее проведения;

1907 год — доктор Ли де Форест, признанный в мире как "отец радио и дед телевидения", получает патент на трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, позволяющее превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки;

1943 год — в штате Вирджиния (США) завершают строительство Пентагона — крупнейшего офисного сооружения в мире, в котором базируется Министерство обороны США;

1967 год — в "Лос-Анджелес Мемориал Колизеум" впервые разыграли Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе);

1970 год — 28-летний полковник Муаммар Каддафи, пришедший к власти в Ливии 1969 года в результате военного переворота и власти короля Идриса, становится премьер-министром страны;

1992 год — Бернерс-Ли Тим, "отец World Wide Web", выпускает веббраузер — программу, позволяющую просматривать ресурсы интернета;

1993 год — в США на телеканале NBC выходит в эфир последняя (2137) серия "Санта-Барбары";

1994 год — в результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет;

2001 год — Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запускают Википедию как один англоязычный раздел на сайте www.wikipedia.com;

2006 год – впервые Президентом Чили становится женщина – Мишель Бачелет;

2009 год – экипаж американского аэробуса А-320 смог спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

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