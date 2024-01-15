«Болезнь Х» уже подверглась мировой критике: в чем ее угроза

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Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

Выдел является видом реорганизации, не являющимся следствием прекращения реорганизуемого юридического лица – БП ВС

Передача арендатором по договору аренды земельного участка государственной и коммунальной собственности реорганизованному в результате выделения из него юридическому лицу по распределительному балансу является отчуждением этого права, что противоречит запрету, предусмотренному законом об аренде земли, а потому является основанием для досрочного расторжения договора аренды.

За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

  1. В мире

«Болезнь Х» уже подверглась мировой критике: в чем ее угроза

09:06, 15 января 2024
«Болезнь Х» считают гипотетической, однако не исключена вспышка пандемии.
«Болезнь Х» уже подверглась мировой критике: в чем ее угроза
Источник фото: ukrinform
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На Всемирном экономическом форуме запланировано провести встречу под названием "Подготовка к болезни Х", в рамках которой выступят представители фармацевтических компаний и эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщает Forbes.

Термин "болезнь Х" используется учеными для поощрения разработки контрмер, включая вакцины и тесты, на случай возможного будущего возникновения угрозы. В ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала группу из более 300 ученых для изучения "неизвестного патогена, который может вызвать серьезную международную эпидемию". Эксперты считают, что уровень смертности от "болезни Х" может быть в 20 раз выше, чем от COVID-19.

Среди приоритетных вирусов, которые изучаются в рамках этого исследования, указанные COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, Эбола, Марбург, лихорадка Ласса, восточный респираторный синдром (ВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), Нипах, лихорадка Рифт-Валли и Зика.

Помощник министра по связям с общественностью Министерства финансов во время администрации Трампа Моника Кроули высказалась, что новая болячка позволит мировым лидерам ввести карантины, "ограничить свободу слова и уничтожить больше свобод".

В частности, сеть X, ранее известная как Twitter, опубликовала предостережение, в котором говорится, что "болезнь X" "является не настоящей болезнью", а гипотетической, которая "может вызвать серьезную международную эпидемию в будущем".

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан отмечает, что исследования и разработка контрмер против различных вирусов являются ключевыми для быстрого и эффективного ответа на возможные эпидемии и пандемии. Это исследование направлено на выявление "пробелов в знаниях и приоритетах исследований" для "болезни Х" и других инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, которые определены как приоритетные.

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