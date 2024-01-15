«Болезнь Х» уже подверглась мировой критике: в чем ее угроза

«Болезнь Х» считают гипотетической, однако не исключена вспышка пандемии.

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На Всемирном экономическом форуме запланировано провести встречу под названием "Подготовка к болезни Х", в рамках которой выступят представители фармацевтических компаний и эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщает Forbes.

Термин "болезнь Х" используется учеными для поощрения разработки контрмер, включая вакцины и тесты, на случай возможного будущего возникновения угрозы. В ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала группу из более 300 ученых для изучения "неизвестного патогена, который может вызвать серьезную международную эпидемию". Эксперты считают, что уровень смертности от "болезни Х" может быть в 20 раз выше, чем от COVID-19.

Среди приоритетных вирусов, которые изучаются в рамках этого исследования, указанные COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, Эбола, Марбург, лихорадка Ласса, восточный респираторный синдром (ВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), Нипах, лихорадка Рифт-Валли и Зика.

Помощник министра по связям с общественностью Министерства финансов во время администрации Трампа Моника Кроули высказалась, что новая болячка позволит мировым лидерам ввести карантины, "ограничить свободу слова и уничтожить больше свобод".

В частности, сеть X, ранее известная как Twitter, опубликовала предостережение, в котором говорится, что "болезнь X" "является не настоящей болезнью", а гипотетической, которая "может вызвать серьезную международную эпидемию в будущем".

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан отмечает, что исследования и разработка контрмер против различных вирусов являются ключевыми для быстрого и эффективного ответа на возможные эпидемии и пандемии. Это исследование направлено на выявление "пробелов в знаниях и приоритетах исследований" для "болезни Х" и других инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, которые определены как приоритетные.

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