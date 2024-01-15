В Киеве автомобиль влетел в отбойник, водителя пришлось деблокировать спасателям: фото

В Святошинском районе столицы произошло ДТП.

В воскресенье, 14 января, в Киеве на проспекте Берестейском произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, в результате столкновения автомобиля Skoda Fabia с металлическим отбойником, водителя зажало между водительским сиденьем и приборной панелью.

«Спасатели с помощью электроинструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам», - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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