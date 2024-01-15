У Києві автомобіль влетів у відбійник, водія довелось деблокувати рятувальникам: фото

У Святошинському районі столиці сталася ДТП.

У неділю, 14 січня, у Києві на проспекті Берестейському сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, внаслідок зіткнення автомобіля Skoda Fabia з металевим відбійником, водія затиснуло між водійським сидінням та панеллю приладів.

«Рятувальники за допомогою електроінструменту деблокували потерпілого та передали медикам», - сказано у повідомленні.

Обставини виникнення ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

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