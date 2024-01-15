Австралія вирішила утилізувати списані вертольоти Taipan, замість передачі їх Україні

Україна сподівається отримати списаний флот Австралії Taipan, проте поки вертольоти призначені на звалище.

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Міністерство оборони Австралії прийняло рішення про розбір та утилізацію списаних гелікоптерів «Taipan» замість їх відправлення в Україну. Гелікоптери MRH-90 були виведені з експлуатації на 14 місяців раніше запланованого терміну після трагічної катастрофи, де загинули четверо військовослужбовців під час навчань у Квінсленді, – повідомляє ABC.

Незважаючи на офіційний запит України на отримання цих гелікоптерів, рішення міністерства оборони Австралії викликало розчарування. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко висловив сподівання, що можливість отримати ці гелікоптери «ще існує», але наразі немає жодної відповіді щодо прохання передачі.

Співголова Союзу Українських Організацій Австралії Катерина Аргиру відзначила, що гелікоптери «Taipan» могли б значно допомогти Україні в боротьбі за свободу та демократію, але зараз вони піддаються демонтажу.

Міністерство оборони пояснило, що процес демонтажу вже розпочався, оскільки жодна країна не виявила зацікавленості у придбанні цілісних гелікоптерів. Зазначено, що відділ оборони працює над утилізацією літаків і систем екологічно чистим та економічно ефективним способом.

На заміну «Taipan», які підлягають утилізації, Австралія отримає 40 гелікоптерів UH-60M Black Hawk, проте наразі прибула лише обмежена кількість цих американських літаків.

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