У Кременчуці судили двох молодиків які до смерті знущалися з кажана

5 років умовного покарання отримали два 19-річні молодики, які знущалися над твариною.

Кременчуцький районний суд ухвалив рішення у справі щодо двох 19-річних хлопців, які знущалися з кажана, що призвело до трагічної загибелі тварини, та додали відеозапис цього жорстокого вчинку в мережу. Згідно з вироком, кожен з обвинувачених отримав умовне покарання тривалістю 5 років за ч. 4 ст. 299 КК України, яке передбачає відстрочене відбування покарання на визначений строк.

З матеріалів справи відомо, що у травні 2023 року обвинувачені зняли відео та розповсюдили його в соціальних мережах, де знущалися з кажана. Кажана вони знайшли в покинутій будівлі та вчинили над ним жорстокі дії, які призвели до його загибелі за результатами експертизи.

Обидва обвинувачені визнали провину та уклали угоди з прокурором, підтверджуючи свою відповідальність за вчинене. Суд врахував усі обставини та призначив їм 5 років умовного покарання, звільнивши від відбування покарання із випробувальним терміном у 2 роки.

Також суд виніс рішення про відшкодування судових та експертних витрат у сумі по 14 338 гривень кожен для обох обвинувачених. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

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