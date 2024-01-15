В Україну йде суха погода і потепління: прогноз синоптиків

В Україні з понеділка в деяких областях прогнозують до 10 градусів тепла.

У понеділок, 15 січня, в Україні очікується хмарна без опадів погода, з невеликим снігом лише у західних і північних областях. За інформацією Українського гідрометцентру, на дорогах можлива ожеледиця. Південно-західний вітер матиме швидкість 7-12 м/с, а в західних областях місцями досягатиме 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу, в центральних областях до 10° морозу. Вдень очікується від 4° морозу до 1° тепла, а на південному заході 1-6° тепла. В Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Карпатах часом пройде сніг, а місцями пориви південно-західного вітру досягатимуть 25 м/с, що може викликати хуртовину. Температура вночі коливатиметься в межах 5-10° морозу, вдень від 2-7° морозу.

У столичному регіоні 15 січня також можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура у Києві вночі становитиме 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу; по регіону вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У наступні дні, зокрема 16 січня, прогнозується хмарна з проясненнями погода, але з опадами, включаючи помірний сніг та дощ в різних частинах країни. Температурні показники будуть змінюватися в межах вночі 0-15° морозу, вдень 1-13° тепла. Ожеледиця на дорогах залишається можливою.

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