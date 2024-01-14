Зеленський анонсував успіх у розвитку ППО та українського виробництва зброї

Зеленський заявив, що незабаром можна очікувати хороших новин щодо ППО.

Джерело фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіх у розвитку протиповітряної оборони. У своєму вечірньому зверненні він відзначив, що на початку поточного року Україна значно зміцнилася, отримавши нові пакети підтримки для своїх військових.

«Перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання – дрони», - наголосив президент.

За його словами, наразі розглядаються домовленості, спрямовані на розширення виробництва ракет і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зеленський підкреслив, що вже найближчим часом можуть бути анонсовані нові позитивні кроки у справі розвитку ППО та українського виробництва артилерії.

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