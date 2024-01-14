Зеленський анонсував успіх у розвитку ППО та українського виробництва зброї

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За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

Як будуть карати за плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT, - внесений законопроект про академічну доброчесність

Руслан Стефанчук з колегами внесли до Верховної Ради законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

  1. В Україні

Зеленський анонсував успіх у розвитку ППО та українського виробництва зброї

21:36, 14 січня 2024
Зеленський заявив, що незабаром можна очікувати хороших новин щодо ППО.
Зеленський анонсував успіх у розвитку ППО та українського виробництва зброї
Джерело фото: Офіс Президента
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Президент України Володимир Зеленський заявив про успіх у розвитку протиповітряної оборони. У своєму вечірньому зверненні він відзначив, що на початку поточного року Україна значно зміцнилася, отримавши нові пакети підтримки для своїх військових.

«Перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання – дрони», - наголосив президент.

За його словами, наразі розглядаються домовленості, спрямовані на розширення виробництва ракет і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зеленський підкреслив, що вже найближчим часом можуть бути анонсовані нові позитивні кроки у справі розвитку ППО та українського виробництва артилерії.

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