Трамп вирвався в лідери, а Байден досяг нового мінімуму напередодні праймеріз у США: результати опитування

За популярністю серед республіканців Лідирує Трамп, за ним – ДеСантіс, а потім – Байден.

Джерело фото: pravda.com.ua

Початок праймеріз 2024 року в Сполучених Штатах відзначився випередженням Дональда Трампа над своїми конкурентами в ряді ключових показників популярності серед республіканців. За даними національного опитування, проведеного в Айові, підтверджується вражаючий рейтинг Трампа серед республіканців і незалежних виборців, – повідомляє ABC News.

До того ж, рейтинг Джо Байдена впав до мінімуму будь-якого президента за останні 15 років.

Трамп визначається як кандидат з найкращими шансами на перемогу в листопаді, сильний лідер та найбільш кваліфікований представник своєї партії. Його підтримка особливо висока серед республіканців, а семеро з десяти висловлюють позитивне ставлення до Трампа.

У порівнянні з іншими кандидатами, такими як Рон ДеСантіс та Ніккі Гейлі, Трамп утримує значний відрив в рейтингах популярності. Зазначено, що загалом 72% республіканців висловили б задоволення висуванням Трампа, що підтверджує його сильну позицію серед виборців своєї партії. Тоді як 61% задовольнився б Роном ДеСантісом. Інші кандидати набрали менше балів: Ніккі Гейлі - 48 %; Вівек Рамасавамі - 44 %; Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру) - 23 %; Аса Гатчінсон - 17 %.

Значно менше демократів і незалежних були б задоволені висуненням Байдена від своєї партії - 57 %.

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