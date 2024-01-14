Трамп вырвался в лидеры, а Байден достиг нового минимума накануне праймериз в США: результаты опроса

По популярности среди республиканцев лидирует Трамп, за ним - ДеСантис, а затем - Байден.

Источник фото: pravda.com.ua

Начало праймериз 2024 года в Соединенных Штатах отметилось опережением Дональда Трампа над своими конкурентами в ряде ключевых показателей популярности среди республиканцев. По данным национального опроса, проведенного в Айове, подтверждается впечатляющий рейтинг Трампа среди республиканцев и независимых избирателей, - сообщает ABC News.

К тому же, рейтинг Джо Байдена упал до минимума любого президента за последние 15 лет.

Трамп определяется как кандидат с наилучшими шансами на победу в ноябре, сильный лидер и наиболее квалифицированный представитель своей партии. Его поддержка особенно высока среди республиканцев, а семь из десяти выражают положительное отношение к Трампу.

По сравнению с другими кандидатами, такими как Рон ДеСантис и Никки Хейли, Трамп удерживает значительный отрыв в рейтингах популярности. Отмечено, что в целом 72% республиканцев выразили бы удовлетворение выдвижением Трампа, что подтверждает его сильную позицию среди избирателей своей партии. Тогда как 61% удовлетворился бы Роном ДеСантисом. Другие кандидаты набрали меньше баллов: Никки Хейли - 48 %; Вивек Рамасавами - 44 %; Крис Кристи (снявший свою кандидатуру) - 23 %; Аса Хатчинсон - 17 %.

Значительно меньше демократов и независимых были бы довольны выдвижением Байдена от своей партии - 57 %.

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