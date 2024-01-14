Трамп вырвался в лидеры, а Байден достиг нового минимума накануне праймериз в США: результаты опроса

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За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Водитель должен понять, что полиция пытается остановить именно его автомобиль – позиция суда относительно невыполненияя водителями требований об остановке

Суд указал, какие доказательства должна предоставить полиция, если обвиняет водителя в нежелании остановиться по требованию патрульных.

Как будут наказывать за плагиат и написание работ с помощью ChatGPT, - внесен законопроект об академической добропорядочности

Руслан Стефанчук с коллегами внесли в Верховную Раду законопроект об академической добропорядочности: кого и как будут наказывать за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.

  1. В мире

Трамп вырвался в лидеры, а Байден достиг нового минимума накануне праймериз в США: результаты опроса

21:24, 14 января 2024
По популярности среди республиканцев лидирует Трамп, за ним - ДеСантис, а затем - Байден.
Трамп вырвался в лидеры, а Байден достиг нового минимума накануне праймериз в США: результаты опроса
Источник фото: pravda.com.ua
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Начало праймериз 2024 года в Соединенных Штатах отметилось опережением Дональда Трампа над своими конкурентами в ряде ключевых показателей популярности среди республиканцев. По данным национального опроса, проведенного в Айове, подтверждается впечатляющий рейтинг Трампа среди республиканцев и независимых избирателей, - сообщает ABC News.

К тому же, рейтинг Джо Байдена упал до минимума любого президента за последние 15 лет.

Трамп определяется как кандидат с наилучшими шансами на победу в ноябре, сильный лидер и наиболее квалифицированный представитель своей партии. Его поддержка особенно высока среди республиканцев, а семь из десяти выражают положительное отношение к Трампу.

По сравнению с другими кандидатами, такими как Рон ДеСантис и Никки Хейли, Трамп удерживает значительный отрыв в рейтингах популярности. Отмечено, что в целом 72% республиканцев выразили бы удовлетворение выдвижением Трампа, что подтверждает его сильную позицию среди избирателей своей партии. Тогда как 61% удовлетворился бы Роном ДеСантисом. Другие кандидаты набрали меньше баллов: Никки Хейли - 48 %; Вивек Рамасавами - 44 %; Крис Кристи (снявший свою кандидатуру) - 23 %; Аса Хатчинсон - 17 %.

Значительно меньше демократов и независимых были бы довольны выдвижением Байдена от своей партии - 57 %.

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