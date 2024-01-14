Зеленский с рабочим визитом посетит Швейцарию с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом 15 января приедет в Швейцарию. По информации Офиса Президента, во время этого визита глава государства планирует встречи с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии.
Также в рамках визита Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч.
"В рамках визита Президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении.
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