Зеленский с рабочим визитом посетит Швейцарию с рабочим визитом

В Швейцарии Зеленский встретится с лидерами парламента и президентом страны.

Источник фото: epravda.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом 15 января приедет в Швейцарию. По информации Офиса Президента, во время этого визита глава государства планирует встречи с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии.

Также в рамках визита Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч.

"В рамках визита Президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении.

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