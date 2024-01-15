В Ровно горела многоэтажка: есть погибшие и госпитализированные

Из многоэтажки эвакуировали 15 человек, 1 мужчину госпитализировали, еще 1 погиб.

Источник фото: ГСЧС

В Ровно пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме. По информации ГСЧС, в результате эффективных мер спасен мужчина и эвакуированы 15 человек.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело мужчины 2002 года рождения в одной из квартир на 7 этаже. Также спасли другого мужчину, 1984 года рождения, с признаками отравления угарным газом, выведено его на свежий воздух и передано медицинскому персоналу скорой помощи.

В ликвидации возгорания принимали участие 13 спасателей и 4 единицы спецтехники ГУ ГСЧС. Причины пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

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