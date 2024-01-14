Умеров представил шестой пункт Формулы мира о выводе российских войск с Украины

Формула мира, предложенная Зеленским, уже объединяет 83 страны мира.

Источник фото: Facebook / Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров выступил с предложением создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по вопросам нацбезопасности для совместной разработки механизма вывода российских войск с территории Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Эта инициатива была представлена главой Минобороны на четвертой встрече советников по вопросам национальной безопасности относительно украинской Формулы мира.

В рамках презентации 6-го пункта инициативы, который касается "Вывод российских войск с территории Украины", Умеров отметил, что Формула мира, предложенная Президентом Владимиром Зеленским, сейчас объединяет уже 83 страны мира.

Министр обороны подчеркнул, что говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических группировок с временно оккупированных территорий невозможно.

Напомним, во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) была обсуждена формула мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.

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