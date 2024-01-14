В Давосі представники 80 країн світу обговорили формулу миру для України

За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, 14 січня у Давосі говорили про світовий порядок і справедливість.

Під час Світового економічного форуму у Давосі (Швейцарія) була обговорена формулу миру для України. Представники понад 80 країн говорили про світовий порядок та справедливість. Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 – Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії.

Єрмак підкреслив, що постійне зростання кількості країн, які долучаються до роботи над загальним планом дій, що ґрунтується на українській Формулі миру, є гарним знаком. При цьому глава ОП зазначив, що країни регіонів Глобального Півдня почали активніше вмикатися в роботу, що свідчить про розуміння загрози конфлікту для всього людства.

«Сьогодні у Давосі ми говоримо про світовий порядок і справедливість. Я вдячний за прийом цього заходу Швейцарії, яка нещодавно приєдналась до консультацій на рівні радників, але одразу включилась в роботу. Під час відкриття зустрічі радників я розповів про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури», – заявив Єрмак.

Також Єрмак зазначив, що припинення вогню не стане кінцем російської агресії в Україні, а лише надасть Москві паузу для накопичення нових сил. Тому, наголосив голова ОП, Україна зобов'язана виграти, щоб жити далі.

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