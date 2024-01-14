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В Давосе представители 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины

12:09, 14 января 2024
По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, 14 января в Давосе говорили о мировом порядке и справедливости.
В Давосе представители 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины
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В ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) была обсуждена формула мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании. Ермак подчеркнул, что постоянный рост числа стран, приобщающихся к работе над общим планом действий, основанном на украинской Формуле мира, является хорошим знаком. При этом глава ОП отметил, что страны регионов Глобального Юга начали активнее включатся в работу, что свидетельствует о понимании угрозы конфликта для всего человечества.

«Сегодня в Давосе мы говорим о мировом порядке и справедливости. Я благодарен за прием этого мероприятия Швейцарии, которая недавно присоединилась к консультациям на уровне советников, но сразу включилась в работу. Во время открытия встречи советников я рассказал о последствиях недавних массированных ракетных обстрелов россией украинских городов, о жертвах атак среди мирных граждан и разрушении гражданской инфраструктуры», – заявил Ермак.

Также Ермак добавил, что прекращение огня не станет концом российской агрессии в Украине, а лишь даст Москве паузу для накопления новых сил. Поэтому, подчеркнул глава ОП, Украина обязана выиграть, чтобы жить дальше.

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