В Бердичеве вблизи железнодорожного вокзала мужчина попал под поезд

64-летний бердичивлянин скончался от полученных травм.

В Бердичеве полиция установила личность мужчины, который погиб на железной дороге вблизи местного вокзала. Трагедия произошла утром 14 января на 27-м километре железнодорожного пути. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Предварительно установлено, что 64-летний бердичивлянин получил смертельные травмы, находясь на путях в попутном направлении до момента, когда его травмировал пассажирский поезд международного сообщения "Пшемысль-Киев" около 5:40.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) и осуществляет расследование, чтобы установить причины и обстоятельства этого трагического события.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.