В Бердичеві поблизу залізничного вокзалу чоловік потрапив під поїзд

64-річний бердичівлянин помер від отриманих травм.

В Бердичеві поліція встановила особу чоловіка, який загинув на залізниці поблизу місцевого вокзалу. Трагедія сталася вранці 14 січня на 27-му кілометрі залізничної колії. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Попередньо встановлено, що 64-річний бердичівлянин отримав смертельні травми, перебуваючи на коліях у попутному напрямку до моменту, коли його травмував пасажирський потяг міжнародного сполучення «Пшемисль-Київ» близько 5:40.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) та здійснює розслідування, щоб встановити причини та обставини цієї трагічної події.

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