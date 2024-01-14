В Ужгороде в 5-градусный мороз мужчина провалился под лед: видео

В Ужгороде патрульные спасли мужчину из ледяного озера.

Патрульная полиция Украины сообщает о новом случае спасенной жизни из ледяного озера в городе Ужгород. Мужчина провалился под лед при температуре -5°C. Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

Патрульные получили вызов относительно лица, которое провалилось под лед, и сразу отправились на место происшествия. Один из патрульных, вытащил мужчину на берег.

Пострадавший получил сухую одежду, которую предоставили патрульные, а также необходимую помощь и медицинский осмотр. Несмотря на непогоду и минусовую температуру, патрульные вовремя и эффективно действовали, возлагая под большой акцент цель спасения жизни.

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