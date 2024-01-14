В Танзании произошел обвал на нелегальной золотодобывающем руднике: погибли 22 человека

В Танзании в результате сильных дождей произошел обвал на золотодобывающем руднике.

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В результате обвала нелегальной золотодобывающей шахты на севере Танзании, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 22 человека, - сообщает Reuters.

Трагедия произошла в регионе Симию, когда группа лиц в возрасте от 24 до 38 лет начала добывать золото в зоне, где деятельность была ограничена из-за слишком интенсивных дождей. По данным комиссара района Бариади Саймона Сималенги, обвал произошел из-за незаконной горнодобывающей деятельности, которая подвергается ограничениям из-за непогоды.

"Сначала нам сказали, что в шахтах застряли от 19 до 20 человек, но, к сожалению, мы извлекли 22 тела", - заявил он, подчеркнув, что поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели работают над спасением тех, кто может остаться под завалами.

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