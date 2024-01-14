В Танзании произошел обвал на нелегальной золотодобывающем руднике: погибли 22 человека

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За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Водитель должен понять, что полиция пытается остановить именно его автомобиль – позиция суда относительно невыполненияя водителями требований об остановке

Суд указал, какие доказательства должна предоставить полиция, если обвиняет водителя в нежелании остановиться по требованию патрульных.

Как будут наказывать за плагиат и написание работ с помощью ChatGPT, - внесен законопроект об академической добропорядочности

Руслан Стефанчук с коллегами внесли в Верховную Раду законопроект об академической добропорядочности: кого и как будут наказывать за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.

  1. В мире

В Танзании произошел обвал на нелегальной золотодобывающем руднике: погибли 22 человека

20:30, 14 января 2024
В Танзании в результате сильных дождей произошел обвал на золотодобывающем руднике.
В Танзании произошел обвал на нелегальной золотодобывающем руднике: погибли 22 человека
Фото иллюстративное
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В результате обвала нелегальной золотодобывающей шахты на севере Танзании, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 22 человека, - сообщает Reuters.

Трагедия произошла в регионе Симию, когда группа лиц в возрасте от 24 до 38 лет начала добывать золото в зоне, где деятельность была ограничена из-за слишком интенсивных дождей. По данным комиссара района Бариади Саймона Сималенги, обвал произошел из-за незаконной горнодобывающей деятельности, которая подвергается ограничениям из-за непогоды.

"Сначала нам сказали, что в шахтах застряли от 19 до 20 человек, но, к сожалению, мы извлекли 22 тела", - заявил он, подчеркнув, что поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели работают над спасением тех, кто может остаться под завалами.

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