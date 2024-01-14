Как припарковать автомобиль, чтобы его не забрал эвакуатор: советы

Патрульная полиция Киева напомнила, что при некоторых обстоятельствах имеют полное право эвакуировать ваш автомобиль на штрафплощадку и взыскать с вас деньги не только за его неправильную парковку. Во время парковки водителям следует избегать нарушения правил дорожного движения и иметь в виду некоторые ограничения относительно мест, где запрещено оставлять транспортные средства:
На железнодорожных переездах: Запрещено оставлять автомобиль или подходить ближе, чем на 50 метров от них.
На трамвайных путях: Парковка запрещена на трамвайных путях.
На эстакадах, мостах, путепроводах, тоннелях: Запрещено оставлять автомобиль на этих объектах.
На пешеходных переходах и в радиусе 10 метров от них: Водителям следует удерживать транспорт от пешеходных переходов.
На перекрестках и в радиусе 10 метров от края пересекаемой проезжей части без пешеходного перехода: Запрещено оставлять авто на перекрестках.
В районах посадочных площадок для маршрутных транспортных средств: Расстояние должно быть не менее 30 метров, или расстояние от дорожного знака остановки.
На тротуарах: В частности, кроме определенных знаками мест.
Вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов дороги: Если видимость менее 100 метров в одном направлении движения.
В местах, где транспортное средство препятствует движению других транспортных средств или пешеходов: Запрещено оставлять авто, которое затрудняет движение.
Ближе 5 метров от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов: Оставление автомобиля на этом расстоянии от контейнеров запрещено.
На газонах: Запрещено парковать автомобили на зеленых газонах.
Соблюдение этих правил помогает обеспечить безопасность на дороге и избежать нарушений.
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