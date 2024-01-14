Как припарковать автомобиль, чтобы его не забрал эвакуатор: советы

Тротуары, пешеходные переходы, перекрестки и свалки - не места для парковки авто.

Патрульная полиция Киева напомнила, что при некоторых обстоятельствах имеют полное право эвакуировать ваш автомобиль на штрафплощадку и взыскать с вас деньги не только за его неправильную парковку. Во время парковки водителям следует избегать нарушения правил дорожного движения и иметь в виду некоторые ограничения относительно мест, где запрещено оставлять транспортные средства:

На железнодорожных переездах: Запрещено оставлять автомобиль или подходить ближе, чем на 50 метров от них.

На трамвайных путях: Парковка запрещена на трамвайных путях.

На эстакадах, мостах, путепроводах, тоннелях: Запрещено оставлять автомобиль на этих объектах.

На пешеходных переходах и в радиусе 10 метров от них: Водителям следует удерживать транспорт от пешеходных переходов.

На перекрестках и в радиусе 10 метров от края пересекаемой проезжей части без пешеходного перехода: Запрещено оставлять авто на перекрестках.

В районах посадочных площадок для маршрутных транспортных средств: Расстояние должно быть не менее 30 метров, или расстояние от дорожного знака остановки.

На тротуарах: В частности, кроме определенных знаками мест.

Вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов дороги: Если видимость менее 100 метров в одном направлении движения.

В местах, где транспортное средство препятствует движению других транспортных средств или пешеходов: Запрещено оставлять авто, которое затрудняет движение.

Ближе 5 метров от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов: Оставление автомобиля на этом расстоянии от контейнеров запрещено.

На газонах: Запрещено парковать автомобили на зеленых газонах.

Соблюдение этих правил помогает обеспечить безопасность на дороге и избежать нарушений.

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