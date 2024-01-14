Как припарковать автомобиль, чтобы его не забрал эвакуатор: советы

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Водитель должен понять, что полиция пытается остановить именно его автомобиль – позиция суда относительно невыполненияя водителями требований об остановке

Суд указал, какие доказательства должна предоставить полиция, если обвиняет водителя в нежелании остановиться по требованию патрульных.

Как будут наказывать за плагиат и написание работ с помощью ChatGPT, - внесен законопроект об академической добропорядочности

Руслан Стефанчук с коллегами внесли в Верховную Раду законопроект об академической добропорядочности: кого и как будут наказывать за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.

  1. В Украине

Как припарковать автомобиль, чтобы его не забрал эвакуатор: советы

23:59, 14 января 2024
Тротуары, пешеходные переходы, перекрестки и свалки - не места для парковки авто.
Как припарковать автомобиль, чтобы его не забрал эвакуатор: советы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Патрульная полиция Киева напомнила, что при некоторых обстоятельствах имеют полное право эвакуировать ваш автомобиль на штрафплощадку и взыскать с вас деньги не только за его неправильную парковку. Во время парковки водителям следует избегать нарушения правил дорожного движения и иметь в виду некоторые ограничения относительно мест, где запрещено оставлять транспортные средства:

На железнодорожных переездах: Запрещено оставлять автомобиль или подходить ближе, чем на 50 метров от них.

На трамвайных путях: Парковка запрещена на трамвайных путях.

На эстакадах, мостах, путепроводах, тоннелях: Запрещено оставлять автомобиль на этих объектах.

На пешеходных переходах и в радиусе 10 метров от них: Водителям следует удерживать транспорт от пешеходных переходов.

На перекрестках и в радиусе 10 метров от края пересекаемой проезжей части без пешеходного перехода: Запрещено оставлять авто на перекрестках.

В районах посадочных площадок для маршрутных транспортных средств: Расстояние должно быть не менее 30 метров, или расстояние от дорожного знака остановки.

На тротуарах: В частности, кроме определенных знаками мест.

Вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов дороги: Если видимость менее 100 метров в одном направлении движения.

В местах, где транспортное средство препятствует движению других транспортных средств или пешеходов: Запрещено оставлять авто, которое затрудняет движение.

Ближе 5 метров от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов: Оставление автомобиля на этом расстоянии от контейнеров запрещено.

На газонах: Запрещено парковать автомобили на зеленых газонах.

Соблюдение этих правил помогает обеспечить безопасность на дороге и избежать нарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова