Украина начала двусторонние переговоры с Румынией по гарантиям безопасности

Румыния стала девятой страной, с которой Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности.

Источник фото: president.gov.ua

Украина начала двусторонние переговоры по безопасности с Румынией, которая уже является девятой страной, с которой Украина договаривается о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Состоялась четвертая встреча советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств в швейцарском Давосе. Украинская делегация под руководством Андрея Ермака встретилась с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою для заключения двустороннего соглашения по безопасности.

Переговоры начаты во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 по поддержке Украины. Это подняло уровень отношений между странами на стратегическое партнерство. Предварительно это следует из телефонного разговора президентов Украины и Румынии в январе 2024 года и ранее заключенных соглашений.

Румыния стала девятой страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности, что еще раз подтверждает поддержку независимости, территориальной целостности и европейского пути Украины. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что без Румынии невозможно представить полноценные гарантии безопасности в Европе, особенно в Черноморском регионе.

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