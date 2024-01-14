Глава МИД Швейцарии убежден, что Китай важен для усилий по прекращению войны в Украине.

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Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен присоединиться к усилиям, направленным на завершение российской войны в Украине. По его словам, важно находить пути для сотрудничества с Китаем в этом вопросе, поскольку роль Китая оказывается ключевой. Об этом сообщает Reuters.

"Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе", - сказал Кассис во время пресс-конференции.

"Мир для украинского народа крайне необходим... Мы должны сделать все, чтобы закончить эту войну", - подчеркнул Кассис на пресс-конференции для СМИ. Он добавил, что сейчас россия и Украина не проявляют готовности к компромиссам.

Политик также указал на важность участия стран, которые поддерживают диалог с россией, таких как Бразилия, Индия и ЮАР (Южная Африка), в дискуссиях. В частности, участие альянса БРИКС оказывается ключевым из-за их отношений с Россией. Кассис считает, что эти страны могут принять участие в коллективном движении, направленном на привлечение других стран, которые находятся далеко от конфликта, но могут влиять на Китай и россию.

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