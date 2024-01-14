В Швейцарії закликали Китай вплинути на росію, аби припинити війну в Україні

Глава МЗС Швейцарії переконаний, що Китай важливий для зусиль із припинення війни в Україні.

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Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має долучитися до зусиль, спрямованих на завершення російської війни в Україні. За його словами, важливо знаходити шляхи для співпраці з Китаєм у цьому питанні, оскільки роль Китаю виявляється ключовою. Про це повідомляє Reuters.

«Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні», – сказав Кассіс під час пресконференції.

«Мир для українського народу вкрай необхідний... Ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну», – наголосив Кассіс на пресконференції для ЗМІ. Він додав, що наразі росія та Україна не проявляють готовності до компромісів.

Політик також вказав на важливість участі країн, які підтримують діалог з росією, таких як Бразилія, Індія і ПАР (Південна Африка), у дискусіях. Зокрема, участь альянсу БРІКС виявляється ключовою через їхні відносини з росією. Кассіс вважає, що ці країни можуть взяти участь у колективному русі, спрямованому на залучення інших країн, які знаходяться далеко від конфлікту, але можуть впливати на Китай і росію.

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