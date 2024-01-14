Пожежа в ігровій кімнаті ТРЦ в Києві: поліція розслідує умисний підпал, який скоїв 7-річний хлопчик

Під час огляду місця події та вивчення записів відеоспостереження, правоохоронці встановили, що винуватцем пожежі став 7-річний відвідувач парку розваг.

Поліція розпочала кримінальне розслідування щодо пожежі, яка виникла у парку розваг торговельно-розважального комплексу в Солом’янському районі Києва. За попередньою інформацією, пожежа виникла у ігровій кімнаті одного з торговельно-розважальних комплексів увечері 13 січня. Про це повідомила поліція Києва.

На місце події прибули поліцейські, рятувальники та медичний персонал. Евакуація відвідувачів була проведена своєчасно, і громадяни не зазнали серйозних травм. Під час подальшого огляду місця події та вивчення записів відеоспостереження, правоохоронці спільно з службою безпеки ТРЦ «Космополіт» встановили, що пожежа сталася через умисний підпал, який вчинив 7-річний хлопчик, який був відвідувачем парку розваг.

Батьки хлопчика разом із дитиною викликані до Солом’янського управління поліції для надання пояснень. Слідчі розслідують цей випадок як умисне знищення або пошкодження майна за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Поліція закликає батьків взаємодіяти зі своїми дітьми та пояснювати їм правила безпеки щодо поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами. Важливо пам'ятати, що ігри з вогнем можуть призвести до трагічних наслідків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.