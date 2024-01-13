У Києві в ТРЦ спалахнула пожежа в дитячій кімнаті: проводиться евакуація, відео

Наразі відбувається евакуація людей з ТРЦ «Космополит».

У Соломʼянському районі Києва відбувається евакуація людей з ТРЦ "Космополит", де спалахнула пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що попередньо займання сталося на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

Екстрені служби прямують на місце.

У місцевих Телеграм-каналах публікують відео з місця пригоди.

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