У Києві в ТРЦ спалахнула пожежа в дитячій кімнаті: проводиться евакуація, відео

У Соломʼянському районі Києва відбувається евакуація людей з ТРЦ "Космополит", де спалахнула пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він зазначив, що попередньо займання сталося на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.
Екстрені служби прямують на місце.
У місцевих Телеграм-каналах публікують відео з місця пригоди.
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