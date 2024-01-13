В Україні стартував конкурс грантів на підтримку адвокаційних кампаній для захисту прав та інтересів ВПО

Відібрані кандидати отримають грант у розмірі до $4,5 тисяч, конкретний розмір та період реалізації будуть визначені залежно від специфіки затвердженого проєкту.

В Україні стартує конкурс грантів на підтримку адвокаційних кампаній для захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб. Відібрані кандидати отримають грант у розмірі до $4,5 тисяч. Конкретний їхній розмір та період реалізації будуть визначені залежно від специфіки затвердженого проєкту.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Конкурс має на меті підтримати громадські організації, ініціативні групи, групи ВПО, представників громадського сектору і членів приймаючих громад у здійсненні діяльності, спрямованої на:

– вирішення потреб та проблем ВПО віком до 17 років та 30+, просування їхніх прав та інтересів;

– створення умов для діалогу між місцевою громадою, органами місцевого самоврядування та ВПО задля врахування потреб та інтересів внутрішніх переселенців;

– сприяння інтеграції ВПО;

– розширення спектру послуг для ВПО;

– створення умов для використання їхніх вмінь, навичок та досвіду;

– покращення умов перебування у приймаючих громадах.

За умовами конкурсу організація повинна здійснювати свою діяльність в одній із цільових громад: Черкаси, Умань, Чернівці, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Мукачево, Вінниця, Дніпро, Кам’янське, Івано-Франківськ, Червоноград, Київ, Біла Церква, Полтава, Кременчук, Луцьк, Тернопіль, Кропивницький.

Дедлайн прийому заявок: 4 лютого 2024 року, деталі – тут.

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