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У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

  1. В Україні

В Україні стартував конкурс грантів на підтримку адвокаційних кампаній для захисту прав та інтересів ВПО

23:27, 13 січня 2024
Відібрані кандидати отримають грант у розмірі до $4,5 тисяч, конкретний розмір та період реалізації будуть визначені залежно від специфіки затвердженого проєкту.
В Україні стартував конкурс грантів на підтримку адвокаційних кампаній для захисту прав та інтересів ВПО
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В Україні стартує конкурс грантів на підтримку адвокаційних кампаній для захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб. Відібрані кандидати отримають грант у розмірі до $4,5 тисяч. Конкретний їхній розмір та період реалізації будуть визначені залежно від специфіки затвердженого проєкту.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Конкурс має на меті підтримати громадські організації, ініціативні групи, групи ВПО, представників громадського сектору і членів приймаючих громад у здійсненні діяльності, спрямованої на: 

– вирішення потреб та проблем ВПО віком до 17 років та 30+, просування їхніх прав та інтересів;

– створення умов для діалогу між місцевою громадою, органами місцевого самоврядування та ВПО задля врахування потреб та інтересів внутрішніх переселенців;

– сприяння інтеграції ВПО;

– розширення спектру послуг для ВПО;

– створення умов для використання їхніх вмінь, навичок та досвіду;

– покращення умов перебування у приймаючих громадах.

За умовами конкурсу організація повинна здійснювати свою діяльність в одній із цільових громад: Черкаси, Умань, Чернівці, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Мукачево, Вінниця, Дніпро, Кам’янське, Івано-Франківськ, Червоноград, Київ, Біла Церква, Полтава, Кременчук, Луцьк, Тернопіль, Кропивницький.

Дедлайн прийому заявок: 4 лютого 2024 року, деталі – тут.

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