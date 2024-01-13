16 січня Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням.

Президент Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням 16 січня. Відповідна інформація з’явилась на сайті Давоського форуму.

Зазначається, що Президент буде присутній особисто й виголосить спеціальну промову на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Разом із Зеленським в заході братимуть участь виконавчий директор економічного форуму Клаус Швааб і президент ВЕФ Берге Бренде.

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