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У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Вселення родичів з дітьми до квартири без згоди одного зі співвласників є порушенням порядку здійснення права спільної часткової власності, - Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що внаслідок недотримання порядку вселення родичів з дітьми до спірної квартири, останніх може бути виселено за вимогою позивача-співвласника, який згоду на це не давав.

Як визначити останній день строку досудового розслідування і на що звернути увагу прокурорам, – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив порядок обчислення строку досудового розслідування і зазначив, що часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Верховна Рада розгляне обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у медіа і соцмережах

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект Давида Арахамії, який вводить обмеження на поширення військовими у соцмережах певної інформації та передбачає боротьбу з гендерною дискримінацією.

Новий добір на посади суддів місцевих судів може тривати два роки – ВККС

У ВККС повідомили, що навіть певне спрощення процедури добору не дозволить швидко провести новий добір суддів у суди першої інстанції.

  1. В Україні

Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням

16:20, 13 січня 2024
16 січня Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням.
Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням
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Президент Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням 16 січня. Відповідна інформація з’явилась на сайті Давоського форуму.

Зазначається, що Президент буде присутній особисто й виголосить спеціальну промову на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Разом із Зеленським в заході братимуть участь виконавчий директор економічного форуму Клаус Швааб і президент ВЕФ Берге Бренде.

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