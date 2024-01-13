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Вселение родственников с детьми в квартиру без согласия одного из совладельцев является нарушением порядка осуществления права общей долевой собственности, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вследствие несоблюдения порядка вселения родственников с детьми в спорную квартиру, последние могут быть выселены по требованию истца-совладельца, который согласия на это не давал.

Как определить последний день срока досудебного расследования и на что обратить внимание прокурорам, – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил порядок исчисления срока досудебного расследования и отметил, что временные рамки срока досудебного расследования являются четко определенными уголовным процессуальным законом и прокурор точно осведомлен о последствиях, которые повлечет пропуск этих сроков.

Верховная Рада рассмотрит ограничения для военнослужащих на распространение определенной информации в медиа и соцсетях

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект Давида Арахамии, вводящий ограничения на распространение военными в соцсетях определенной информации и предусматривающий борьбу с гендерной дискриминацией.

Новый отбор на должности судей местных судов может занять два года – ВККС

В ВККС сообщили, что даже определенное упрощение процедуры отбора не позволит быстро провести новый отбор судей в суды первой инстанции.

От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

  1. В Украине

Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением

16:20, 13 января 2024
16 января Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением.
Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением
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Президент Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе со специальным обращением 16 января. Соответствующая информация появилась на сайте Давосского форума.

Отмечается, что Президент будет присутствовать лично и произнесет специальную речь на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Вместе с Зеленским в мероприятии примут участие исполнительный директор экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

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