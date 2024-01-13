16 января Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением.

Президент Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе со специальным обращением 16 января. Соответствующая информация появилась на сайте Давосского форума.

Отмечается, что Президент будет присутствовать лично и произнесет специальную речь на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Вместе с Зеленским в мероприятии примут участие исполнительный директор экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

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