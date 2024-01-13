На Львовщине больная собака покусала троих человек – до 8 марта введен карантин

Введены карантинные ограничения из-за подтверждения наличия вируса бешенства у собаки.

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В селе Быстрица Дрогобычской общины до 8 марта введены карантинные ограничения из-за подтверждения наличия вируса бешенства у собаки. Животное, которому было 8 лет, покусало трех человек и после этого погибло. Об этом сообщили в районной военной администрации.

Карантинные ограничения сроком на два месяца будут действовать в селе Быстрица и его 5-километровой зоне.

«5 января из Львовской региональной государственной лаборатории поступило подтверждение о наличии вируса бешенства у собаки… Профильные службы принимают предусмотренные меры по предотвращению распространения заболевания. На месте гибели собаки, а также во дворе проведена дезинфекция», - говорится в сообщении.

Также в селе будет проводиться вакцинация всех собак и кошек.

Ограничения будут действовать до 8 марта включительно при условии отсутствия новых случаев заболевания.

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