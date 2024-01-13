На Львовщине больная собака покусала троих человек – до 8 марта введен карантин

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В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

Суды смогут штрафовать должников на сумму от 60,5 тысячи грн за неисполнение судебного решения

Судам расширят возможности обеспечивать исполнение судебных решений по гражданским и хозяйственным делам, в частности путем применения штрафов от 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

У ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права

Комиссия хочет иметь в распоряжении 12 тысяч тестовых вопросов, а протестируют их качество лично члены ВККС.

  1. В Украине

На Львовщине больная собака покусала троих человек – до 8 марта введен карантин

22:57, 13 января 2024
Введены карантинные ограничения из-за подтверждения наличия вируса бешенства у собаки.
На Львовщине больная собака покусала троих человек – до 8 марта введен карантин
Источник фото: civic_dm / Depositphotos
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В селе Быстрица Дрогобычской общины до 8 марта введены карантинные ограничения из-за подтверждения наличия вируса бешенства у собаки. Животное, которому было 8 лет, покусало трех человек и после этого погибло. Об этом сообщили в районной военной администрации.

Карантинные ограничения сроком на два месяца будут действовать в селе Быстрица и его 5-километровой зоне.

«5 января из Львовской региональной государственной лаборатории поступило подтверждение о наличии вируса бешенства у собаки… Профильные службы принимают предусмотренные меры по предотвращению распространения заболевания. На месте гибели собаки, а также во дворе проведена дезинфекция», - говорится в сообщении.

Также в селе будет проводиться вакцинация всех собак и кошек.

Ограничения будут действовать до 8 марта включительно при условии отсутствия новых случаев заболевания.

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