В Киеве среди ночи загорелся припаркованный автомобиль Suzuki: видео

В Киеве патрульные помогли потушить пылающий автомобиль в Оболонском районе.
Сообщения о пожаре поступило ночью, около 5 часов, когда граждане отдыхали.
На месте вызова инспекторы обнаружили авто Suzuki, охваченное пламенем.
Каждая секунда была важной, ведь огонь мог опрокинуться на припаркованные рядом автомобили, поэтому инспекторы с помощью огнетушителя противостояли пламени, пока на место не прибыли пожарные, которые окончательно ликвидировали возгорание.
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