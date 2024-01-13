Индексация нормативной денежной оценки земель за 2023 год – нотариусам ответили

Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051. Об этом сообщили в Госгеокадастре, пишут в Нотариальной палате Украины.
Коэффициент индексации применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель (п. 289.2 ст. 289 НКУ).
Внимание нотариусов обращают на то, что выписки, сформированные автоматически ГЗК в период с 1 по 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год. Соответственно, значение нормативной денежной оценки земель, указанное в этих выписках, требует перерасчета с применением коэффициента индексации за 2023 год.
Коэффициент индексации в разрезе лет составляет:
- 1996 год – 1,703
- 1997 год – 1,059
- 1998 год – 1,006
- 1999 год – 1,127
- 2000 год – 1,182
- 2001 год – 1,02
- 2005 год – 1,035
- 2007 год – 1,028
- 2008 год – 1,152
- 2009 год – 1,059
- 2010 год – 1,0
- 2011 год – 1,0
- 2012 год – 1,0
- 2013 год – 1,0
- 2014 год – 1,249
- 2015 год – 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги)
- 2016 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,06 (для земель несельскохозяйственного назначения)
- 2017 год – 1,0
- 2018 год – 1,0
- 2019 год – 1,0
- 2020 год – 1,0
- 2021 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,1 (для земель несельскохозяйственного назначения)
- 2022 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,15 (для земель и земельных участков (кроме сельскохозяйственных угодий))
Индексация за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.
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