Индексация нормативной денежной оценки земель за 2023 год – нотариусам ответили

Внимание нотариусов обращают на то, что выписки, сформированные автоматически ГЗК в период с 1 по 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год.

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Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051. Об этом сообщили в Госгеокадастре, пишут в Нотариальной палате Украины.

Коэффициент индексации применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель (п. 289.2 ст. 289 НКУ).

Внимание нотариусов обращают на то, что выписки, сформированные автоматически ГЗК в период с 1 по 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год. Соответственно, значение нормативной денежной оценки земель, указанное в этих выписках, требует перерасчета с применением коэффициента индексации за 2023 год.

Коэффициент индексации в разрезе лет составляет:

1996 год – 1,703

1997 год – 1,059

1998 год – 1,006

1999 год – 1,127

2000 год – 1,182

2001 год – 1,02

2005 год – 1,035

2007 год – 1,028

2008 год – 1,152

2009 год – 1,059

2010 год – 1,0

2011 год – 1,0

2012 год – 1,0

2013 год – 1,0

2014 год – 1,249

2015 год – 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги)

2016 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,06 (для земель несельскохозяйственного назначения)

2017 год – 1,0

2018 год – 1,0

2019 год – 1,0

2020 год – 1,0

2021 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,1 (для земель несельскохозяйственного назначения)

2022 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,15 (для земель и земельных участков (кроме сельскохозяйственных угодий))

Индексация за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.

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