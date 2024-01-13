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В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

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Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

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  1. В Украине

Индексация нормативной денежной оценки земель за 2023 год – нотариусам ответили

22:00, 13 января 2024
Внимание нотариусов обращают на то, что выписки, сформированные автоматически ГЗК в период с 1 по 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год.
Индексация нормативной денежной оценки земель за 2023 год – нотариусам ответили
Источник фото: Taylor Siebert / Unsplash
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Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051. Об этом сообщили в Госгеокадастре, пишут в Нотариальной палате Украины.

Коэффициент индексации применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель (п. 289.2 ст. 289 НКУ).

Внимание нотариусов обращают на то, что выписки, сформированные автоматически ГЗК в период с 1 по 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год. Соответственно, значение нормативной денежной оценки земель, указанное в этих выписках, требует перерасчета с применением коэффициента индексации за 2023 год.

Коэффициент индексации в разрезе лет составляет:

  • 1996 год – 1,703
  • 1997 год – 1,059
  • 1998 год – 1,006
  • 1999 год – 1,127
  • 2000 год – 1,182
  • 2001 год – 1,02
  • 2005 год – 1,035
  • 2007 год – 1,028
  • 2008 год – 1,152
  • 2009 год – 1,059
  • 2010 год – 1,0
  • 2011 год – 1,0
  • 2012 год – 1,0
  • 2013 год – 1,0
  • 2014 год – 1,249
  • 2015 год – 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги)
  • 2016 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,06 (для земель несельскохозяйственного назначения)
  • 2017 год – 1,0
  • 2018 год – 1,0
  • 2019 год – 1,0
  • 2020 год – 1,0
  • 2021 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,1 (для земель несельскохозяйственного назначения)
  • 2022 год – 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,15 (для земель и земельных участков (кроме сельскохозяйственных угодий))

Индексация за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.

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