Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік – нотаріусам відповіли

Увагу нотаріусів звертають на те, що витяги, які були сформовані автоматично ДЗК в період з 1 до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік.

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Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051. Про це повідомили у Держгеокадастрі, пишуть у Нотаріальній палаті України.

Коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (п. 289.2 ст. 289 ПКУ).

Увагу нотаріусів звертають на те, що витяги, які були сформовані автоматично ДЗК в період з 1 до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік. Відповідно, значення нормативної грошової оцінки земель, зазначене в цих витягах, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнту індексації за 2023 рік.

Коефіцієнт індексації у розрізі років становить:

1996 рік – 1,703

1997 рік – 1,059

1998 рік – 1,006

1999 рік – 1,127

2000 рік – 1,182

2001 рік – 1,02

2005 рік – 1,035

2007 рік – 1,028

2008 рік – 1,152

2009 рік – 1,059

2010 рік – 1,0

2011 рік – 1,0

2012 рік – 1,0

2013 рік – 1,0

2014 рік – 1,249

2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

2016 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення)

2017 рік – 1,0

2018 рік – 1,0

2019 рік – 1,0

2020 рік – 1,0

2021 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення)

2022 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 (для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь)

Індексація за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

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