Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

  1. В Україні

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік – нотаріусам відповіли

22:00, 13 січня 2024
Увагу нотаріусів звертають на те, що витяги, які були сформовані автоматично ДЗК в період з 1 до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік.
Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік – нотаріусам відповіли
Джерело фото: Taylor Siebert / Unsplash
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051. Про це повідомили у Держгеокадастрі, пишуть у Нотаріальній палаті України.

Коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (п. 289.2 ст. 289 ПКУ).

Увагу нотаріусів звертають на те, що витяги, які були сформовані автоматично ДЗК в період з 1 до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік. Відповідно, значення нормативної грошової оцінки земель, зазначене в цих витягах, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнту індексації за 2023 рік.

Коефіцієнт індексації у розрізі років становить:

  • 1996 рік – 1,703
  • 1997 рік – 1,059
  • 1998 рік – 1,006
  • 1999 рік – 1,127
  • 2000 рік – 1,182
  • 2001 рік – 1,02
  • 2005 рік – 1,035
  • 2007 рік – 1,028
  • 2008 рік – 1,152
  • 2009 рік – 1,059
  • 2010 рік – 1,0
  • 2011 рік – 1,0
  • 2012 рік – 1,0
  • 2013 рік – 1,0
  • 2014 рік – 1,249
  • 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)
  • 2016 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення)
  • 2017 рік – 1,0
  • 2018 рік – 1,0
  • 2019 рік – 1,0
  • 2020 рік – 1,0
  • 2021 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення)
  • 2022 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 (для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь)

Індексація за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео