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За минулий рік з вулиць Києва демонтували майже 5 тисяч елементів благоустрою

18:38, 13 січня 2024
Левову частку демонтажів провели фахівці комунального підприємства, ще частину демонтували власники самостійно.
За минулий рік з вулиць Києва демонтували майже 5 тисяч елементів благоустрою
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Протягом минулого року з вулиць столиці демонтували майже 5 тисяч елементів благоустрою, що були розміщені без дозвільних документів.

Як повідомив т.в.о. директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Андрій Коваль, левову частку демонтажів провели фахівці комунального підприємства. Ще частину демонтували власники самостійно на вимогу приписів від інспекторів благоустрою.

«Кожен об’єкт попередньо обстежують інспектори та вносять приписи. За відсутності дозвільних документів наші фахівці проводять демонтаж за дорученням Департаменту територіального контролю міста Києва», – розповів він.

Андрій Коваль зазначив, що влітку та восени найбільше демонтують елементів стихійної торгівлі. Протягом 2023 року в місті демонтували 1890 таких елементів: це продуктові лотки, столи, парасолі, торговельні намети тощо. Також, серед іншого, протягом року демонтовано близько 1350 тимчасових споруд, 702 засоби пересувної торгівлі та майже 930 інших незаконно розміщених елементів благоустрою.

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