За прошлый год с улиц Киева демонтировали около 5 тысяч элементов благоустройства

Львиную часть демонтажей провели специалисты коммунального предприятия, еще часть демонтировали владельцы самостоятельно.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В прошлом году с улиц столицы демонтировали около 5 тысяч элементов благоустройства, которые были размещены без разрешительных документов.

Как сообщил в.и.о. директора коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Андрей Коваль, львиную часть демонтажей провели специалисты коммунального предприятия. Еще часть демонтировали владельцы самостоятельно по требованию предписаний от инспекторов благоустройства.

«Каждый объект предварительно обследуют инспекторы и вносят предписания. При отсутствии разрешительных документов наши специалисты производят демонтаж по поручению Департамента территориального контроля города Киева», - рассказал он.

Андрей Коваль отметил, что летом и осенью больше всего демонтируют элементов стихийной торговли. В течении 2023 года в городе демонтировали 1890 таких элементов: это продуктовые лотки, столы, зонты, торговые палатки и т.д. Также, среди прочего, в течение года было демонтировано около 1350 временных сооружений, 702 средства передвижной торговли и почти 930 других незаконно размещенных элементов благоустройства.

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