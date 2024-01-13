В Одесской области будут судить браконьеров, наловивших раков на миллион гривен

На лодке с помощью ятеров рыбаки выловили более 340 единиц раков.

В Одесской области будут судить двух мужчин, которые в ноябре прошлого года незаконно выловили более 340 раков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Жители Раздельнянского и Одесского районов рыбачили на реке Турунчук на лодке и с помощью ятеров. Эксперты установили, что своими действиями мужчины нанесли ущерб водным биоресурсам Украины на общую сумму более миллиона гривен.

Рыбаков задержали на месте, а еще живых раков правоохранители выпустили обратно в водоем.

Мужчинам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 249 УК Украины и направили в суд. Теперь им грозит наказание в виде штрафа от 17 до 51 тыс. гривен или ограничение свободы сроком до трех лет.

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