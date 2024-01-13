Нотариусам напомнили о защите информации на компьютере от киберпреступников: советы

Для защиты от угроз важно иметь надежные антивирусные и антишпионские программы, которые способны выявлять и блокировать вредоносные программы и уязвимости в системе.

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В Комиссии НПУ по вопросам информатизации, цифровой трансформации и предотвращения киберпреступности подчеркнули, что сейчас, в эпоху цифрового прогресса, использование современных средств для предотвращения киберугроз становится чрезвычайно важным. Это необходимо для защиты персональных данных, финансовых ресурсов и сохранения конфиденциальности.

Киберпреступники постоянно ищут новые способы и методы для проникновения в компьютерные системы и кражи информации, поэтому для защиты важно иметь надежные антивирусные и антишпионские программы, которые способны обнаруживать и блокировать вредоносные программы и уязвимости в системе.

В Нотариальной палате Украины рекомендуют использовать программное обеспечение — брандмауэр (файервол) для анализа интернет-трафика и блокирования его в случае обнаружения угроз.

Также нотариусам рекомендуют для сохранения данных от кражи использовать надежные пароли, двухэтапную аутентификацию и шифрование файлов и помнить о важности обновления программного обеспечения и операционной системы, поскольку производители постоянно исправляют обнаруженные уязвимости.

«Предотвращение киберугроз должно стать приоритетом для всех пользователей компьютеров, поскольку это будет способствовать сохранению безопасности и защищенности информации в онлайн-среде», - подчеркнули в НПУ.

Нотариусы могут бесплатно (за счет членских взносов) пользоваться инструментом для минимизации рисков кибератак – программным обеспечением Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise, содержащее антивирус, антишпион, брандмауэр.

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