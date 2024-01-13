Имеет ли право работодатель заставлять работать работника, которому объявлен простой: разъяснение

Южное межрегиональное управление по вопросам труда объясняет, имеет ли право работодатель принуждать работать работника, которому объявлен простой.
Отмечается, что согласно части первой статьи 34 Кодекса о труде Украины, простой - это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.
При объявлении простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности.
Требовать от работника выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором во время простоя, в том числе на условиях дистанционной или надомной работы по должности, по которой собственно и объявлено простое – неправомерно.
В случае, если работник продолжает выполнять свои трудовые обязанности, в том числе и за пределами административного здания (не на рабочем месте), - это трудоустройство, которое подлежит оплате в соответствии с установленными действующим законодательством условиями оплаты труда, а не расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).
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