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  1. В мире

Студенты подали в суд на Гарвардский университет из-за случаев антисемитизма

14:39, 13 января 2024
По словам студентов, они столкнулись со случаями антисемитизма, притеснений и буллинга.
Студенты подали в суд на Гарвардский университет из-за случаев антисемитизма
Фото: cropman.ne
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Несколько еврейских студентов подали иск против Гарвардского университета. Утверждают, что подвергались антисемитизму, притеснениям и буллингу, усилившимся после нападения ХАМАСа на Израиль. Об этом пишет The Guardian.

Студенты отмечают, что Гарвард стал «бастионом безудержной антиеврейской ненависти и преследований».

В иске говорится, что «толпы студентов и преподавателей, которые являются сторонниками ХАМАС, маршировали по студенческому городку Гарварда» и якобы восклицали антисемитские лозунги и желали смерти евреям и Израилю.

Сам Гарвард пока официально не комментировал иск на своем официальном сайте или страницах в соцсетях. А в ответе The Guardian пресс-служба университета сказала, что не комментирует незавершенные дела или действия пропалестинских студентов.

Напомним, что президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах.

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