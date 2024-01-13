Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як визначити останній день строку досудового розслідування і на що звернути увагу прокурорам, – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив порядок обчислення строку досудового розслідування і зазначив, що часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Верховна Рада розгляне обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у медіа і соцмережах

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект Давида Арахамії, який вводить обмеження на поширення військовими у соцмережах певної інформації та передбачає боротьбу з гендерною дискримінацією.

Новий добір на посади суддів місцевих судів може тривати два роки – ВККС

У ВККС повідомили, що навіть певне спрощення процедури добору не дозволить швидко провести новий добір суддів у суди першої інстанції.

Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.

Бізнес за порушення режиму роботи під час воєнного стану зможе отримати штраф до 340 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про посилення покарання порушення комендантської години в другому читанні.

  1. У світі

Студенти подали в суд на Гарвардський університет через випадки антисемітизму

14:39, 13 січня 2024
За словами студентів, вони стикнулися з випадками антисемітизму, утисків та булінгу.
Студенти подали в суд на Гарвардський університет через випадки антисемітизму
Фото: cropman.ne
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Декілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету. Стверджують, що зазнавали антисемітизму, утисків та булінгу, що посилилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Про це пише The Guardian.

Студенти зазначають, що Гарвард став «бастіоном нестримної антиєврейської ненависті та переслідувань».

У позові йдеться, що «натовпи студентів і викладачів, які є прихильниками ХАМАС, марширували студентським містечком Гарварду» і нібито вигукували антисемітські гасла та бажали смерті євреям та Ізраїлю.

Сам Гарвард поки офіційно не коментував позов на своєму офіційному сайті або на сторінках у соцмережах. А у відповіді The Guardian пресслужба університету сказала, що не коментує незавершені справи чи дії пропалестинських студентів.

Нагадаємо, що президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео