Студенти подали в суд на Гарвардський університет через випадки антисемітизму

За словами студентів, вони стикнулися з випадками антисемітизму, утисків та булінгу.

Фото: cropman.ne

Декілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету. Стверджують, що зазнавали антисемітизму, утисків та булінгу, що посилилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Про це пише The Guardian.

Студенти зазначають, що Гарвард став «бастіоном нестримної антиєврейської ненависті та переслідувань».

У позові йдеться, що «натовпи студентів і викладачів, які є прихильниками ХАМАС, марширували студентським містечком Гарварду» і нібито вигукували антисемітські гасла та бажали смерті євреям та Ізраїлю.

Сам Гарвард поки офіційно не коментував позов на своєму офіційному сайті або на сторінках у соцмережах. А у відповіді The Guardian пресслужба університету сказала, що не коментує незавершені справи чи дії пропалестинських студентів.

Нагадаємо, що президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах.

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