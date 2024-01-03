Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

Джерело фото: nyt.com

Президент Гарвардського університету Клодін Гей оголосила про свою відставку після того, як потрапила під звинувачення в плагіаті та у тому, що у недостатній мірі зреагувала на антисемітизм в університетському містечку після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє New York Times.

Вона перебувала на цій посаді з липня 2023 року, і це є найкоротшим терміном перебування на посаді будь-якого президента Гарварду з моменту його заснування в 1636 році.

Доктор Гей стала другим президентом університету, який пішов у відставку за останні тижні, після того, як вона та президенти Університету Пенсільванії та Массачусетського технологічного інституту виступили на слуханнях у Конгресі 5 грудня , під час яких вони, як зазначає видання, ухилилися від питання про те, чи слід покарати студентів, які закликали до геноциду.

Президент Університету Пенсільванії Елізабет Мегілл подала у відставку через чотири дні після цього слухання. Саллі Корнблут, президент Массачусетського технологічного інституту, також зіткнулася із закликами піти у відставку.

У листі, в якому Клодін Гей оголосила про своє рішення, вона сказала, що після консультацій з членами керівного органу університету, «стало зрозуміло, що в інтересах Гарварду, щоб вона пішла у відставку».

У той же час 53-річна доктор Гей припустила, що вона була мішенню дуже особистих і расистських нападок.

«Серед усього цього було прикро, коли поставили під сумнів мої зобов’язання протистояти ненависті та підтримувати наукову дисципліну — дві фундаментальні цінності, які є основоположними для того, ким я є — і страшно бути підданою особистим нападкам і погрозам, викликаним расовою ознакою», – написала вона.

Минулого року новина про призначення доктора Гей була широко розцінена як проривний момент для університету. Донька гаїтянських іммігрантів і експерт з питань представництва меншин, вона зайняла посаду саме тоді, коли Верховний суд відхилив використання принципу расової свідомості в Гарварді та інших університетах (29 червня 2023 року Верховний суд США визнав неконституційним врахування расової приналежності при вступі до університету, оскільки це суперечить положенням XIV поправки до Конституції США, - прим. ред.).

Вона також стала основною мішенню деяких впливових випускників, таких як інвестор-мільярдер Вільям Акман , який був стурбований антисемітизмом і припустив у соціальних мережах минулого місяця, що Гарвард розглядав лише тих кандидатів у президенти, які відповідали критеріям інклюзії.

Доктор Гей пішла у відставку після того, як останні звинувачення проти неї в плагіаті були поширені в непідписаній скарзі, опублікованій у понеділок у The Washington Free Beacon, консервативному онлайн-журналі.

Ця скарга доповнила близько 40 інших звинувачень у плагіаті, які вже були поширені в журналі. Звинувачення підняли питання про те, чи Гарвард дотримувався стосовно свого президента тих самих академічних стандартів, що й для його студентів.

На слуханнях у Конгресі Еліз Стефанік, республіканка з Нью-Йорка, закидала Клодін Гей та інших президентів університетів гіпотетичними запитаннями.

«У Гарварді, — запитала пані Стефанік, — чи порушує заклик до геноциду євреїв правила Гарварду щодо залякування та переслідування? Так або ні?"

«Це може бути, залежно від контексту», — відповіла доктор Гей.

Обмін думками розгорівся і в соціальних мережах і розлютив багатьох людей, які мають тісні зв’язки з університетами, зазначає видання.

Доктор Гей спробувала стримати наслідки, вибачившись в інтерв’ю , опублікованому в The Harvard Crimson, газеті університетського містечка. «Коли слова підсилюють страждання та біль, я не знаю, як можна відчувати щось, крім жалю», — сказала вона.

Втім, були ознаки того, що суперечки могли зашкодити репутації Гарварду. За даними університету минулого місяця кількість студентів, які подали заявки згідно з програмою ранніх дій університету, яка дає їм можливість прийняти рішення про вступ у грудні замість березня, впала приблизно на 17%.

Автор: Наталя Мамченко

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