Шлюб за розрахунком було викрито: ухилянт намагався виїхати за кордон

Чоловік заключив фіктивний шлюб з жінкою, яка мала ІІ групу інвалідності.

Державна прикордонна служба України повідомила, що викрили 44-річного чоловіка, який заключив фіктивний шлюб з 57-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи, що виїхати до Польщі.

«Молодята» намагалися перетнути кордон через пункт пропуску «Краківець». Для проходження прикордонного контролю чоловік та жінка надали свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки як підставу для виїзду.

«В ході додаткової перевірки «подружжя» зізналося, що шлюб уклали за розрахунком. Про випадок прикордонники проінформували колег з Нацполіції», - сказано у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що за незаконні дії громадянці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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