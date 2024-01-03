Брак по расчету был разоблачен: уклонист пытался выехать за границу

Мужчина заключил фиктивный брак с женщиной, которая имела ІІ группу инвалидности.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что разоблачили 44-летнего мужчину, который заключил фиктивный брак с 57-летней женщиной с инвалидностью II группы, чтобы выехать в Польшу.

«Молодожены» пытались пересечь границу через пункт пропуска «Краковец». Для прохождения пограничного контроля мужчина и женщина предоставили свидетельство о браке и удостоверении инвалида ІІ группы гражданки как основание для выезда.

«В ходе дополнительной проверки «супруги» признались, что брак заключили по расчету. О случае пограничники проинформировали коллег из Нацполиции», - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что за незаконные действия гражданке сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

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