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  1. В Украине

Что показали отчеты политических партий: первые результаты отчетности

16:34, 3 января 2024
Возобновлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии «Голос».
Что показали отчеты политических партий: первые результаты отчетности
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», политические партии снова обязали подавать отчеты для проверки НАПК. Документ предусматривает возобновление обязанности для политических партий подавать отчеты после почти четырехлетнего перерыва, возникшего сперва из-за ограничений COVID-19, а потом – из-за введения военного положения. Также возобновлена обязанность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять отчеты.

В НАПК сообщили о первых результатах:

Политическая партия «Слуга народа» вернула 48 млн 967 тыс. грн неиспользованных средств государственного финансирования уставной деятельности за 2022 год в государственный бюджет. Сейчас 4 парламентские партии получают средства государственного финансирования и в случае неиспользования средств за предыдущий год они обязаны перечислить остатки неиспользованных средств в государственный бюджет.

Возобновлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии «Голос». По результатам анализа Уточняющего отчета и предоставленных подтверждающих документов НАПК установило, что партия устранила причины, которые обусловили остановку финансирования. Ранее, согласно выводу НАПК от 21 декабря 2020 года в Отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2 квартал 2020 года было выявлено отражение недостоверных сведений в части расходов в целом на 1 328 280 грн.

Также НАПК выявило нарушения в отчетности двух непарламентских политических партий.

В отчете партии «Народ» за 4 квартал 2020 года не отражены сведения о финансовых обязательствах на почти 30 тыс. грн, что является административным правонарушением (ст. 212-21 КУоАП).

В отчете «Патриотической партии Украины» за 4 квартал 2021 года отсутствует информация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера от 14 местных партийных организаций, что является административным правонарушением (ст. 212-21 КУоАП).

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