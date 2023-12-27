Политические партии снова обязали подавать отчеты для проверки НАПК: Закон вступил в силу

Отчеты за 2020 политические партии должны подать в бумажной форме, а также в электронном виде с закрытыми персональными данными, за другие годы — исключительно в реестр POLITDATA.

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Во вторник, 26 декабря, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании государственного финансирования и контроля за деятельностью политических партий» от 23.08.2023 №3337-IX.

Документ предусматривает возобновление обязанности для политических партий подавать отчеты после почти четырехлетнего перерыва, возникшего сперва из-за ограничений COVID-19, а потом – из-за введения военного положения. Также возобновлена обязанность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять отчеты.

Согласно Закону, парламентские партии должны подать отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024 года, другие партии – до 26 апреля 2024 года. Также предусмотрены особенности представления отчетов за 2023 год в зависимости от избрания варианта представления (квартальный или годовой) и от права на государственное финансирование: это может быть 26 марта 2024 года или 26 апреля 2024 года.

Отчеты за 2020 политические партии должны подать в бумажной форме, а также в электронном виде с закрытыми персональными данными. За другие годы они должны подать отчеты исключительно в реестр POLITDATA. Среди изменений – политические партии за период 2020-2023 годов могут подать на выбор отчеты за кварталы или за год.

Среди других новелл Закона: освобождение политических партий от установленной законом ответственности за представление отчета с неполной и/или недостоверной в течении военного положения при наличии соответствующих обстоятельств (потеря первичных документов, вследствие военных действий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины и т.д.).

В Законе урегулирован вопрос размещения депозитов. Так, партия может размещать средства, в том числе государственного финансирования, на депозитном счете в национальной валюте в учреждении банка Украины.

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