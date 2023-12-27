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Політичні партії знову зобов’язали подавати звіти для перевірки НАЗК: Закон набув чинності

10:22, 27 грудня 2023
Звіти за 2020 рік політичні партії мають подати в паперовій формі, а також в електронному вигляді із закритими персональними даними, за інші роки — виключно до реєстру POLITDATA.
Політичні партії знову зобов’язали подавати звіти для перевірки НАЗК: Закон набув чинності
Джерело фото: depositphotos
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У вівторок, 26 грудня, набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій» від 23.08.2023 №3337-IX.

Документ передбачає відновлення обов'язку для політичних партій подавати звіти після майже чотирирічної перерви, що виникла спершу через обмеження COVID-19, а згодом — через запровадження воєнного стану. Також відновлено обов'язок Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти звіти.

Відповідно до Закону парламентські партії мають подати звіти за 2020-2022 роки до 26 березня 2024 року, інші партії – до 26 квітня 2024 року. Також передбачено особливості подання звітів за 2023 рік в залежності від обрання варіанту подання (квартальний або річний) та від права на державне фінансування: це може бути 26 березня 2024 року або 26 квітня 2024 року.

Звіти за 2020 рік політичні партії мають подати в паперовій формі, а також в електронному вигляді із закритими персональними даними. За інші роки вони мають подати звіти виключно до реєстру POLITDATA. Серед змін – політичні партії за період 2020–2023 років можуть подати на вибір звіти за квартали або за рік.

Серед інших новел Закону: звільнення політичних партій від встановленої законом відповідальності за подання звіту з неповною та/або недостовірною протягом воєнного стану за наявності відповідних обставин (втрата первинних документів, внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України тощо).

У Законі врегульовано питання розміщення депозитів. Так, партія може розміщувати кошти, у тому числі державного фінансування, на депозитному рахунку в національній валюті в установі банку України.

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