Налоговая напомнила, кто из торговцев должен применять платежные терминалы с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года расширяется круг хозяйствующих субъектов, которые в обязательном порядке должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов в населенных пунктах с численностью от 5 тысяч населения.

Государственная налоговая служба напомнила, кто из торговцев должен применять платежные терминалы с 2024 года.

Так, во исполнение требований части двадцать девятой статьи 38 Закона № 1591 «О платежных услугах» Кабинетом Министров Украины принято постановление от 29.07.2022 № 894 «Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги)».

Так, 1 января 2024 года вступает в действие подпункт 2 пункта 1 Постановления № 894, который расширяет круг хозяйствующих субъектов, которые в обязательном порядке должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары (оказанные услуги).

Постановлением № 894 предусмотрено постепенное введение долга торговцев обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги):

с 1 января 2024 года – наличие POS-терминалов становится обязательным в населенных пунктах с численностью от 5 тысяч населения;

с 1 января 2025 года – POS-терминалы понадобятся в населенных пунктах с населением менее 5 тысяч жителей;

Примечание: введение долга в соответствии с количеством населения не касается торговцев – физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога первой группы и торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственно выращенной или откормленной продукции, которые должны будут установить POS-терминалы с 1 января 2026 года, вне зависимости от численности населения.

В соответствии с Законом Украины от 30 июня 2021 г. № 1591-IX «О платежных услугах» торговцам запрещается:

любым способом ограничивать право держателя электронного платежного средства выбирать для осуществления расчетов любое электронное платежное средство платежных систем согласно абзацу первого части двадцать восьмой настоящей статьи;

устанавливать любую дополнительную (сопроводительную) плату при оплате за проданные ими товары (оказанные услуги) с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств, в том числе плату за использование определенного электронного платежного средства, платежного приложения или платежного устройства;

устанавливать разные цены на те же товары или услуги при осуществлении расчета за них в безналичной форме по сравнению с расчетом наличными денежными средствами.

В то же время, торговцы имеют право поощрять покупателя к использованию определенного электронного платежного средства для осуществления расчетов.

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