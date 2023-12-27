В Киеве столкнулись две легковушки, одна разгромила остановку: фото

На столичные Оболони в результате столкновения двух авто, один из них влетел в остановку общественного транспорта.

Источник фото: Телеграм-каналы

Сегодня, 27 декабря, в Оболонском районе Киева утром случилась авария, в которой приняли участие два легковых автомобиля. Инцидент привел к тому, что одно из транспортных средств въехало в остановку общественного транспорта.

Эту информацию распространили в социальных сетях. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины автомобильной аварии.

"ДТП произошло сегодня утром на проспекте Ивасюка, 2 г, на остановке напротив озера Вербного. В одной из машин был ребенок, на остановке в момент столкновения никого не было. Все вроде бы целы", - пишут Телеграм-каналы.

Источник фото: Телеграм-каналы

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